Федотов рассказал об атмосфере в «Сочи» в разгар пандемии

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Наставник «Сочи» Владимир Федотов подвёл итоги сезона-2019/20 для своей команды.
Федотов рассказал об атмосфере в «Сочи» в разгар пандемии
  • РИА Новости

«Весенняя часть была очень хорошая, а потом началась неопределённость, которая повлияла на все команды. Впрочем, в Сочи обстановка была достаточно спокойная. К сожалению, в самом конце тоже подхватили эту заразу, из-за чего пропустили два тура. Всё это накладывает отпечаток. Сейчас любой чих воспринимаешь с испугом, от любой простуды становится не по себе», — цитирует специалиста «Советский спорт».

Он также признал, что после паузы команде не хватало тонуса и той уверенности, которая появилась до окончания весеннего отрезка.

«И календарь был непростой. Но всё равно удавалось брать очки при не самой выразительной игре. Желание ребят позволило досрочно решить задачу сохранения прописки в премьер-лиге», — резюмировал Федотов.

Ранее сообщалось, что вратарь «Сочи» Сослан Джанаев оценил дебютный сезон клуба в Российской премьер-лиге.

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