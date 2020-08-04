Барриос назвал Семака человеком с большой буквы

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Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос высказался о наставнике команды Сергее Семаке.
Барриос назвал Семака человеком с большой буквы
  • РИА Новости

Его слова, сказанные в интервью телеканалу DirecTV Sports, приводит сайт сине-бело-голубых.

Барриос отметил, что плюсом Семака является огромный игровой опыт, в том числе в ПСЖ.

«В первую очередь, это человек с большой буквы, который очень беспокоится о своих игроках. Он всегда старается навязать сопернику свой стиль игры, чтобы одержать победу: быстрый выход из-под давления, скоростные футболисты на флангах, впереди двое нападающих, которые отлично действуют в штрафной. Мне очень комфортно работать с Семаком — он предоставил мне свободу на поле, чтобы я мог подключаться к атакам команды, поддерживать их из глубины. Эти новые задачи принесли мне большую пользу как футболисту», — сказал Барриос.

Ранее сообщалось, что новичок «Зенита» Деян Ловрен позвонил своему бывшему партнёру по «Ливерпулю» Мохаммеду Салаху, чтобы поделиться первыми впечатлениями от Санкт-Петербурга.

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