Барриос назвал Семака человеком с большой буквы

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос высказался о наставнике команды Сергее Семаке.

Его слова, сказанные в интервью телеканалу DirecTV Sports, приводит сайт сине-бело-голубых.

Барриос отметил, что плюсом Семака является огромный игровой опыт, в том числе в ПСЖ.

«В первую очередь, это человек с большой буквы, который очень беспокоится о своих игроках. Он всегда старается навязать сопернику свой стиль игры, чтобы одержать победу: быстрый выход из-под давления, скоростные футболисты на флангах, впереди двое нападающих, которые отлично действуют в штрафной. Мне очень комфортно работать с Семаком — он предоставил мне свободу на поле, чтобы я мог подключаться к атакам команды, поддерживать их из глубины. Эти новые задачи принесли мне большую пользу как футболисту», — сказал Барриос.

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