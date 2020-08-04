Николич уточнил своё отношение к поддержке Сёмина фанатами «Локо»

Короткая ссылка
Главный тренер «Локомотива» Марко Николич рассказал о своём отношении к тому, что болельщики на матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) регулярно скандируют фамилию бывшего наставника Юрия Сёмина.
Николич уточнил своё отношение к поддержке Сёмина фанатами «Локо»
  • РИА Новости

«Для меня это не давление, а вполне объяснимая ситуация. Я не вижу вообще никаких проблем, никакого негативного отношения ко мне. Ультрас хотят видеть Сёмина, но это не значит, что они против меня. Я понимаю их: они обожают тренера, который был здесь 20 лет, выиграл всё с этим клубом. В Сербии тоже сталкивался с чем-то похожим, но потом я дал результат — и всё изменилось. Меня волнует только результат. В футболе всё работает так: даёшь результат — тебя все любят, не даёшь — можешь делать всё что хочешь, но ты никому не будешь нравиться», — приводит слова Николича «Чемпионат».

Он также рассказал, хочет ли встретиться с Сёминым.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить