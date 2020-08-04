Николич уточнил своё отношение к поддержке Сёмина фанатами «Локо»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич рассказал о своём отношении к тому, что болельщики на матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) регулярно скандируют фамилию бывшего наставника Юрия Сёмина.

«Для меня это не давление, а вполне объяснимая ситуация. Я не вижу вообще никаких проблем, никакого негативного отношения ко мне. Ультрас хотят видеть Сёмина, но это не значит, что они против меня. Я понимаю их: они обожают тренера, который был здесь 20 лет, выиграл всё с этим клубом. В Сербии тоже сталкивался с чем-то похожим, но потом я дал результат — и всё изменилось. Меня волнует только результат. В футболе всё работает так: даёшь результат — тебя все любят, не даёшь — можешь делать всё что хочешь, но ты никому не будешь нравиться», — приводит слова Николича «Чемпионат».

Он также рассказал, хочет ли встретиться с Сёминым.