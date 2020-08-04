Президент КХЛ сообщил, когда будет объявлен календарь на сезон-2020/21
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«Календарь полностью готов, ждём окончания голосования совета директоров по составу участников. Оно пройдёт в пятницу, до 18:00. Вечером в пятницу или в понедельник с утра покажем календарь», — рассказал Морозов в эфире телеканала «Матч ТВ».
Он отметил, что на 99% уверен в том, что новый сезон стартует 2 сентября.
«Надеемся, что все игроки будут выполнять наши рекомендации по COVID-19. Планируем провести все 60 матчей следующего сезона. У нас есть зазор, чтобы в крайнем случае перенести какие-то игры», — добавил президент КХЛ.
Ранее сообщалось, что в ОАЭ обсуждают вопрос вступления одного из клубов в КХЛ.