Президент КХЛ сообщил, когда будет объявлен календарь на сезон-2020/21

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Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов рассказал, когда будет обнародован календарь на сезон-2019/20.
Президент КХЛ сообщил, когда будет объявлен календарь на сезон-2020/21
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«Календарь полностью готов, ждём окончания голосования совета директоров по составу участников. Оно пройдёт в пятницу, до 18:00. Вечером в пятницу или в понедельник с утра покажем календарь», — рассказал Морозов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Он отметил, что на 99% уверен в том, что новый сезон стартует 2 сентября.

«Надеемся, что все игроки будут выполнять наши рекомендации по COVID-19. Планируем провести все 60 матчей следующего сезона. У нас есть зазор, чтобы в крайнем случае перенести какие-то игры», — добавил президент КХЛ.

Ранее сообщалось, что в ОАЭ обсуждают вопрос вступления одного из клубов в КХЛ.

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