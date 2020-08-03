В ОАЭ обсуждают вопрос вступления одного из клубов в КХЛ
- РИА Новости
«Ситуация со вступлением клуба из нашей страны находится на очень ранней стадии. На данный момент мы общаемся, чтобы понимать, можем ли мы быть вовлечены в этот процесс и что лучше сделать для развития хоккея как в КХЛ, так и в ОАЭ», — приводит слова Арефа ТАСС.
В КХЛ выступают пять иностранных команд: казахстанский «Барыс», финский «Йокерит», китайский «Куньлунь Ред Стар» а также рижское «Динамо» и минское «Динамо».
Ранее в КХЛ назвали число заболевших коронавирусом.