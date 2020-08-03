В ОАЭ обсуждают вопрос вступления одного из клубов в КХЛ

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Спортивный директор Федерации хоккея ОАЭ Мохамед Ареф сообщил, что организация обсуждает вопрос вступления одного из клубов страны в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ).
В ОАЭ обсуждают вопрос вступления одного из клубов в КХЛ
  • РИА Новости

«Ситуация со вступлением клуба из нашей страны находится на очень ранней стадии. На данный момент мы общаемся, чтобы понимать, можем ли мы быть вовлечены в этот процесс и что лучше сделать для развития хоккея как в КХЛ, так и в ОАЭ», — приводит слова Арефа ТАСС.

В КХЛ выступают пять иностранных команд: казахстанский «Барыс», финский «Йокерит», китайский «Куньлунь Ред Стар» а также рижское «Динамо» и минское «Динамо».

Ранее в КХЛ назвали число заболевших коронавирусом.

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