СМИ: Кокорина-младшего задержали в Москве из-за тонировки на автомобиле

Кирилл Кокорин, брат нападающего московского «Спартака» Александра Кокорина, был задержан в столице из-за тонировки на его автомобиле.

Как сообщает «Фонтанка», 4 августа брат футболиста отказался снять тонировку по требованию полицейских, за что на него был составлен протокол об административном правонарушении по статье «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции», за которое он мог быть задержан на 15 суток.

Отмечается, что позднее Кокорин-младший явился с повинной, показав фотографии снятой тонировки, и пообещал больше не затемнять стёкла. В итоге Никулинский суд Москвы, рассмотрев дело, оштрафовал Кокорина-младшего на 1000 рублей.

Ранее сообщалось, что суд оставил в силе приговор Александру Кокорину и частично оправдал Павла Мамаева.