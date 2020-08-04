Икер Касильяс объявил о завершении карьеры

Испанский голкипер Икер Касильяс, перенёсший инфаркт и операцию на сердце, официально объявил о завершении спортивной карьеры.

«Важен путь, который ты проходишь, и люди, которые тебя окружают, а не итог, к которому ты приходишь, потому что путь сопровождается работой и усилиями. Думаю, я могу сказать без каких-либо сомнений, что о моём пути и итоге карьеры можно только мечтать», — написал Касильяс в своём Instagram.

39-летний Касильяс дебютировал на клубном уровне в 1998 году. Он играл всего за две команды — «Реал», воспитанником которого является, и «Порту». В общей сложности он отыграл 881 матч на клубном уровне, в 338 из которых оставил свои ворота неприкосновенными. В его активе 15 национальных трофеев, а также три победы в Лиге чемпионов и две — в Суперкубке УЕФА.

За сборную Испании, с которой он выиграл чемпионат мира и дважды стал чемпионом Европы, он провёл 168 матчей, из которых 102 отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что Касильяс получил от «Порту» медаль чемпиона Португалии.