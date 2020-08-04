Сёмин назвал трёх фаворитов розыгрыша Лиги чемпионов

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Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, какие команды он считает фаворитами в борьбе за победу в Лиге чемпионов в нынешнем сезоне.
Сёмин назвал трёх фаворитов розыгрыша Лиги чемпионов
  • РИА Новости

«Сейчас трудно давать какие-то прогнозы. Мы видели не все команды в действии после паузы. Тем не менее я считаю, что на данном этапе большие шансы на успех есть у «Баварии». Мне понравилась её игра в последних матчах Бундеслиги. Безусловно, немецкий клуб — один из главных фаворитов. Думаю, что основную конкуренцию ему составят «Манчестер Сити» и «Реал». Хотя это Лига чемпионов, а значит, любая команда может добиться триумфа», — приводит слова Сёмина «НьюИнформ».

Лига чемпионов должна быть доиграна в формате «Финала восьми» в Лиссабоне. До этого пройдут не сыгранные из-за пандемии ответные матчи 1/8 финала: «Наполи» — «Барселона», «Челси» — «Бавария», «Лион» — «Ювентус» и «Реал Мадрид» — «Манчестер Сити».

Ранее состоялась жеребьёвка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов.

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