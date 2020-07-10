В Швейцарии прошла жеребьёвка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов

В штаб-квартире Союза европейского футбольного союза (УЕФА) в швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка четвертьфинала и полуфинала Лиги чемпионов.

В четвертьфинале победитель противостояния между «Манчестер Сити» и «Реалом» встретится либо с «Ювентусом», либо с «Лионом». «РБ Лейпциг» сыграет с «Атлетико». Победитель пары «Барселона» — «Наполи» будет противостоять либо «Баварии», либо «Челси». «Аталанта» сразится с ПСЖ.

Полуфиналы:

«Манчестер Сити» / «Реал» — «Ювентус» / «Лион» — «Барселона» / «Наполи» — «Бавария» / «Челси»;

«РБ Лейпциг» / «Атлетико» — «Аталанта» / ПСЖ;

Четвертьфиналы, полуфиналы и финал Лиги чемпионов пройдут в августе в формате турнира по принципу плей-офф в Лиссабоне. С четвертьфинала все противостояния пройдут в одноматчевом формате.

Ответные матчи 1/8 финала пройдут 7—8 августа, четвертьфиналы — 12—15 августа, полуфиналы — 18—19 августа, финал — 23 августа.

Ранее сообщалось, что ответные матчи 1/8 финала ЛЕ пройдут на полях номинальных хозяев.