Ответные матчи 1/8 финала ЛЕ пройдут на полях номинальных хозяев
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В Лиге Европы из-за пандемии коронавируса не были сыграны следующие матчи: «Шахтёр» — «Вольфсбург», «Байер» — «Рейнджерс», «Вулверхэмптон» — «Олимпиакос», «Манчестер Юнайтед» — ЛАСК, «Базель» — «Айнтрахт», «Копенгаген» — «Истанбул Башакшехир».
В двух парах («Хетафе» — «Интер», «Рома» — «Севилья») не был проведён и первый матч. В них участник четвертьфинала будет определён по результатам одной встречи, которая состоится в Германии. Место проведения будет определено позже. Матчи 1/8 финала Лиги Европы состоятся 5←6 августа.
Ранее сообщалось, что УЕФА отказался от идеи провести матчи 1/8 финала на нейтральных полях.