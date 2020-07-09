Ответные матчи 1/8 финала ЛЕ пройдут на полях номинальных хозяев

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Исполнительный комитет Европейской ассоциации футбола (УЕФА) принял решение, что шесть оставшихся ответных матчей 1/8 финала Лиги Европы состоятся на полях их номинальных хозяев.
Ответные матчи 1/8 финала ЛЕ пройдут на полях номинальных хозяев
  • © REUTERS/Denis Balibouse

В Лиге Европы из-за пандемии коронавируса не были сыграны следующие матчи: «Шахтёр» — «Вольфсбург», «Байер» — «Рейнджерс», «Вулверхэмптон» — «Олимпиакос», «Манчестер Юнайтед» — ЛАСК, «Базель» — «Айнтрахт», «Копенгаген» — «Истанбул Башакшехир».

В двух парах («Хетафе» — «Интер», «Рома» — «Севилья») не был проведён и первый матч. В них участник четвертьфинала будет определён по результатам одной встречи, которая состоится в Германии. Место проведения будет определено позже. Матчи 1/8 финала Лиги Европы состоятся 5←6 августа.

Ранее сообщалось, что УЕФА отказался от идеи провести матчи 1/8 финала на нейтральных полях.

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