СМИ: УЕФА откажется от идеи провести матчи 1/8 финала ЛЧ на нейтральных полях

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) намерен отказаться от идеи доигровки перенесённых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов на нейтральных полях.
СМИ: УЕФА откажется от идеи провести матчи 1/8 финала ЛЧ на нейтральных полях
  • Reuters

Как сообщает AS, во время жеребьёвки четвертьфиналов и полуфиналов турнира УЕФА официально объявит, что несыгранные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут на тех стадионах, где планировалось изначально.

Таким образом оставшиеся ответные матчи «Ювентус» — «Лион», «Манчестер Сити» — «Реал», «Бавария» — «Челси» и «Барселона» — «Наполи» пройдут в Турине, Манчестере, Мюнхене и Барселоне соответственно.

Ранее сообщалось, что розыгрыш Лиги чемпионов сезона-2019/20 по футболу будет завершён в формате «Финала восьми» в Лиссабоне.

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