Плющенко: Трусова — это большая ответственность и большой кайф

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию, а ныне тренер Евгений Плющенко поделился мнением о своей ученице Александре Трусовой.

«Это мировая сенсация. Саше огромное спасибо, что она толкнула вперёд мировое фигурное катание. Трусова — это большая ответственность и большой кайф, но в то же время большой подарок. Очень интересно двигаться с Сашей, но очень много надо работать. Я смотрю на детей и вижу страх, когда говоришь им: «Давай попробуем четверной или три с половиной оборота». Она не боится, не боится падать. Она, как бультерьер, идёт в атаку. Она реально сильная, мы сейчас на сборе делали много ОФП. Иногда, бывает, показывает характер, но они у нас в чём-то даже схожие», — приводит слова Плющенко «Матч ТВ».

Трусова является двукратной чемпионкой мира среди юниоров, а также бронзовым призёром взрослых чемпионата Европы и финала Гран-при сезона-2019/20. В мае она перешла из группы Тутберидзе в академию Плющенко.

Ранее Трусова заявила, что её отношение к Тутберидзе не изменилось после перехода к Плющенко.