Гендиректор «Химок» о возможном иске Юрана: мы обо всём договорились

Генеральный директор подмосковного футбольного клуба «Химки» Александр Зайцев прокомментировал возможность подачи иска в суд бывшим главным тренером команды Сергеем Юраном.

«С Юраном мы расторгли контракт по обоюдному согласию. Остались ли у него претензии и можно ли закрыть тему с судом? Мы ударили по рукам, обо всём договорились», — приводит слова Зайцева «Чемпионат».

51-летний Юран возглавил «Химки» в январе и был уволен 31 июля. Под его руководством команда вышла в Российскую премьер-лигу со второго места в Футбольной национальной лиге и дошла до финала Кубка России.

Ранее «Химки» объявили о расторжении контракта с Юраном по соглашению сторон.