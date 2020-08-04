Гендиректор «Зенита» прокомментировал слухи о желании Малкома уйти из клуба

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Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о желании бразильского форварда Малкома вернуться в один из европейских чемпионатов.
Гендиректор «Зенита» прокомментировал слухи о желании Малкома уйти из клуба
  • РИА Новости

«Это бред, ерунда. Никаких обращений со стороны Малкома не было и, я уверен, не будет, он всем доволен, так же как и другие члены команды. Сейчас он готовится к новому сезону и к матчу за Суперкубок России», — приводит слова Медведева РИА Новости.

Малком перешёл в «Зенит» летом 2019 года из «Барселоны». В его активе 15 матчей за петербургский клуб, в которых он забил четыре мяча и отдал три голевые передачи.

Ранее сообщалось, что Малком хочет покинуть Россию и играть в Европе.

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