Гендиректор «Зенита» прокомментировал слухи о желании Малкома уйти из клуба
- РИА Новости
«Это бред, ерунда. Никаких обращений со стороны Малкома не было и, я уверен, не будет, он всем доволен, так же как и другие члены команды. Сейчас он готовится к новому сезону и к матчу за Суперкубок России», — приводит слова Медведева РИА Новости.
Малком перешёл в «Зенит» летом 2019 года из «Барселоны». В его активе 15 матчей за петербургский клуб, в которых он забил четыре мяча и отдал три голевые передачи.
Ранее сообщалось, что Малком хочет покинуть Россию и играть в Европе.