СМИ: Малком хочет покинуть Россию и играть в Европе

Бразильский форвард петербургского «Зенита» Малком остался недоволен опытом выступления в Российской премьер-лиге (РПЛ) и хочет вернуться в один из европейских чемпионатов.

Об этом сообщает Estadio Deportivo. По данным издания, в услугах 23-летного футболиста заинтересованы испанская «Севилья» и лично спортивный директор клуба Рамон Мончи.

Отмечается, что в настоящее время «Севилья» неспособна оплатить трансфер Малкома и предложить ему высокую зарплату.

Малком перешёл в «Зенит» летом 2019 года из «Барселоны». В его активе 15 матчей за петербургский клуб, в которых он забил четыре мяча и отдал три голевые передачи.

Ранее сообщалось, что «Спартак» сделал запрос по трансферу бразильца Гуги.