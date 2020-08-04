СМИ: Малком хочет покинуть Россию и играть в Европе
- РИА Новости
Об этом сообщает Estadio Deportivo. По данным издания, в услугах 23-летного футболиста заинтересованы испанская «Севилья» и лично спортивный директор клуба Рамон Мончи.
Отмечается, что в настоящее время «Севилья» неспособна оплатить трансфер Малкома и предложить ему высокую зарплату.
Малком перешёл в «Зенит» летом 2019 года из «Барселоны». В его активе 15 матчей за петербургский клуб, в которых он забил четыре мяча и отдал три голевые передачи.
Ранее сообщалось, что «Спартак» сделал запрос по трансферу бразильца Гуги.