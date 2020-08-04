Клуб НХЛ «Эдмонтон» объявил о переходе Максимова в ЦСКА

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Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Эдмонтон Ойлерз» отправил российского нападающего Кирилла Максимова в аренду в московский ЦСКА.
Клуб НХЛ «Эдмонтон» объявил о переходе Максимова в ЦСКА
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Как сообщает пресс-служба «Ойлерз», 21-летний форвард будет играть за клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) до начала нового сезона НХЛ.

Максимов был задрафтован «Эдмонтоном» в 2017 году под общим 146-м номером. Прошлый сезон он провёл в Американской хоккейной лиги (АХЛ) в клубе «Бейкерсфилд Кондорс», за который отыграл  53 матча, записав в свой актив 13 (5 + 8) очков.

Ранее Дмитрий Саморуков объяснил, почему решил подписать контракт с ЦСКА.

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