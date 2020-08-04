Овечкин о поражении от «Тампы»: мы точно знаем, что можем играть лучше

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Российский форвард и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал поражение команды от «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче первого тура кругового турнира плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Овечкин о поражении от «Тампы»: мы точно знаем, что можем играть лучше
  • Reuters

«Сейчас сложно сказать, в каком состоянии наше звено. Но мы точно знаем, что можем играть лучше. Обязаны это делать. Да, сегодня мы не уступили сопернику в физике, но в плане создания моментов не преуспели. Впрочем, у нас есть ещё две игры, чтобы раскачаться. Для этого и проводится этот круговой турнир», — приводит слова Овечкина пресс-служба лиги.

Он отметил, что кубковые матчи обычно отличаются от игр регулярного чемпионата  более высокой интенсивностью.

«И мы сегодня старались задать игре соответствующий тон. Поэтому я бы не назвал наш старт слабым, даже несмотря на счёт 0:2 к середине второго периода. Первый пропущенный гол — это наша собственная ошибка. Такое случается, когда команды ещё не в оптимальной форме», — добавил российский форвард.

«Вашингтон» уступил «Тампе» в серии буллитов со счётом 2:3. Овечкин результативными действиями в игре не отметился.

Ранее сообщалось, что «Даллас» проиграл «Вегасу» в матче НХЛ.

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