Прядкин объяснил, почему РПЛ не будет изучать заявление Юрана о продаже места «Химок» в лиге
- РИА Новости
По словам Прядкина, лига не будет проводить расследование, потому что на момент заявления «Химки» ещё не были членом РПЛ, а относились к Футбольной национальной лиге.
«Юрана тоже можно понять. Он сделал много для того, чтобы этот выход состоялся. Что происходит там сейчас — мы пока не понимаем. А хотели бы понять», — приводит слова Прядкина «Спорт-Экспресс».
Ранее Прядкин рассказал о действиях в случае второй волны коронавируса.