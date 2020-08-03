Прядкин объяснил, почему РПЛ не будет изучать заявление Юрана о продаже места «Химок» в лиге

Глава Российской премьер-лиги Сергей Прядкин прокомментировал недавнее заявление тренера Сергея Юрана о том, что место «Химок» в РПЛ якобы было продано другому клубу.

По словам Прядкина, лига не будет проводить расследование, потому что на момент заявления «Химки» ещё не были членом РПЛ, а относились к Футбольной национальной лиге.

«Юрана тоже можно понять. Он сделал много для того, чтобы этот выход состоялся. Что происходит там сейчас — мы пока не понимаем. А хотели бы понять», — приводит слова Прядкина «Спорт-Экспресс».

Ранее Прядкин рассказал о действиях в случае второй волны коронавируса.