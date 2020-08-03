Акинфеев выступил с видеообращением в Instagram

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Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев сделал вторую публикацию в Instagram.
Акинфеев выступил с видеообращением в Instagram
  • РИА Новости

Спортсмен выложил видеообращение, записанное на фоне деревьев. Как заявил Акинфеев, он решился на это, чтобы развеять сомнения в том, что аккаунт от его имени ведёт другой человек. Армеец также признался, что пока осваивается в соцсети.

«Надеюсь, дальше всё будет интереснее и лучше. Буду совершенствоваться, я вам обещаю. Не сомневайтесь, это я. Всем хорошего дня», — заявил Акинфеев, сопроводив свою публикацию смайликом.

Ранее сообщалось, что Акинфеев выложил первый пост в Instagram.

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