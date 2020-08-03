Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву

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Приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву отменён по решению Мосгорсуда.
Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС, дело направлено в первую инстанцию на новое рассмотрение.

В середине мая Второй кассационный суд общей юрисдикции отменил апелляционный приговор Мосгорсуда по делу Кокорина и Мамаева. Футболисты, уже успевшие отбыть наказание, могут добиться переквалификации статей обвинения.

Спортсмены были признаны виновными по делу о двух драках в центре Москвы осенью 2018 года. Они отбыли наказание в колонии, а осенью 2019 года вышли на свободу.

Ранее сообщалось, что Евгений Ловчев высказал мнение о переходе Кокорина в «Спартак».

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