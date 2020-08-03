Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву
- РИА Новости
Как сообщает ТАСС, дело направлено в первую инстанцию на новое рассмотрение.
В середине мая Второй кассационный суд общей юрисдикции отменил апелляционный приговор Мосгорсуда по делу Кокорина и Мамаева. Футболисты, уже успевшие отбыть наказание, могут добиться переквалификации статей обвинения.
Спортсмены были признаны виновными по делу о двух драках в центре Москвы осенью 2018 года. Они отбыли наказание в колонии, а осенью 2019 года вышли на свободу.
Ранее сообщалось, что Евгений Ловчев высказал мнение о переходе Кокорина в «Спартак».