Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву

Приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву отменён по решению Мосгорсуда.

Как сообщает ТАСС, дело направлено в первую инстанцию на новое рассмотрение.

В середине мая Второй кассационный суд общей юрисдикции отменил апелляционный приговор Мосгорсуда по делу Кокорина и Мамаева. Футболисты, уже успевшие отбыть наказание, могут добиться переквалификации статей обвинения.

Спортсмены были признаны виновными по делу о двух драках в центре Москвы осенью 2018 года. Они отбыли наказание в колонии, а осенью 2019 года вышли на свободу.

Ранее сообщалось, что Евгений Ловчев высказал мнение о переходе Кокорина в «Спартак».