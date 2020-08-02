Ловчев прокомментировал переход Кокорина в «Спартак»

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Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев высказал мнение о переходе в команду нападающего Александра Кокорина.
Ловчев прокомментировал переход Кокорина в «Спартак»
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«В какой-то момент я ушёл из «Спартака». Я объяснял болельщикам, что ушёл от тренера Константина Бескова, а не в «Динамо». Но болельщики всё равно считают меня предателем. Забьёт Кокорин два-три гола, болельщики «Спартака» начнут кричать: «Саша Кокорин — наш герой». А слова Кокорина о том, что он никогда не будет играть за «Спартак», можно списать на молодость, только и всего», — приводит слова Ловчева РИА Новости.

С 2016 по 2020 год Кокорин являлся игроком «Зенита». В минувшем сезоне 29-летний нападающий был арендован «Сочи», за который провёл десять матчей, забил семь мячей и отдал три результативные передачи.

Ранее Кокорин выразил радость в связи с подписанием контракта со «Спартаком».

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