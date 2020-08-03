Глава ОКР считает, что международный спортивный сезон откроется не раньше ноября

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Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказал мнение, что международный спортивный сезон откроется не раньше ноября из-за ситуации с пандемией коронавируса.
Глава ОКР считает, что международный спортивный сезон откроется не раньше ноября
  • РИА Новости

«Понятно, что наши спортсмены, подходившие к пику формы весной, оказались сейчас в сложном положении. Им заново нужно готовить себя к соревнованиям, в особенности к международным. Международный спортивный сезон, по нашим предположениям, начнётся не раньше ноября, календарь будет серьёзно отличаться от того, по которому мы работали раньше. Да, наступают непростые времена, но в таких условиях находятся спортсмены многих стран», — приводит слова Позднякова ТАСС.

Ранее сообщалось, что Николай Валуев оценил влияние пандемии на профессиональный спорт.

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