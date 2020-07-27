Бывший чемпион мира в тяжёлом весе по боксу, депутат Государственной думы Николай Валуев оценил влияние пандемии на профессиональный спорт.

«Ситуация со спортом изменилась с момента начала пандемии коронавирусной инфекции в мире и изменится потом — пострадали все виды. Посмотрите, везде пустые трибуны», — цитирует Валуева ФБА «Экономика сегодня».

Депутат не исключил, что всё изменится с момента успешной вакцинации.

Как отметил Валуев, спорт не может существовать без трибун, от этого страдает и экономическая, и зрелищная часть.

Ранее депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Константин Чебыкин в беседе с изданием «ПолитЭксперт» напомнил о необходимости соблюдать масочный режим.