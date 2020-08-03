Хэмилтон посоветовал тем, кто отказывается встать на колено, присмотреться к прочим спортсменам из своих стран

Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон высказал мнение о том, как прошла акция в поддержку антирасистского движения перед стартом четвёртого этапа «Формулы-1» — Гран-при Великобритании.

«После обсуждений на прошлой неделе «Формула-1» поработала намного лучше. Теперь всё было куда профессиональнее. Не стану говорить, должны все вставать на колено или нет. Но если вы посмотрите на другие виды спорта, на баскетбол, на футбол, то команды из Испании, Италии, со всего мира выступают как единое целое. Там тоже есть игроки из России, из Испании. Так что, я думаю, нам есть над чем работать. Если причина не вставать на колено в опасениях за то, как это воспримут в твоей стране, то стоит посмотреть на другие виды спорта. Там атлеты делают это. Так что, надеюсь, постепенно мы тоже придём к единству», — приводит слова Хэмилтона Motorsport.

Перед стартом Гран-при Великобритании семь из 20 пилотов не встали на колено в знак борьбы с расизмом. Это были Кевин Магнуссен, Кими Райкконен, Антонио Джовинацци, Шарль Леклер, Карлос Сайнс, Макс Ферстаппен и Даниил Квят.

Ранее стала известна дата рассмотрения протеста Renault на Racing Point.