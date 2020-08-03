Траньков назвал бредом идею введения контрактов в фигурном катании

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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков высказал мнение об идее введения контрактов в фигурном катании.
Траньков назвал бредом идею введения контрактов в фигурном катании
  • РИА Новости

«Контракты в фигурном катании вводить не стоит. Это никак не будет влиять на что-либо, да и в нашем виде спорта это просто невозможная мера. В футболе или хоккее есть целая команда, если тренер и игрок вступают в конфликт, его сажают на скамейку или отдают в аренду. Это, по моему мнению, вброс и бред. Каждые пять лет такие разговоры всплывают. У нас и так есть контракт с ФФККР, который действует до мая — на сезон. После него уже осуществляются все переходы, а всё остальное решается только по обоюдному согласию. Этого контракта вполне достаточно. Как спортсмены уходили от тренера к тренеру, так и будут уходить», — приводит слова Транькова «Чемпионат».

Разговоры о возможном введении контрактов между фигуристами и тренерами вновь появились после перехода чемпионки Европы Алёны Косторной из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко.

Ранее сообщалось, что Татьяна Тарасова высказалась об идее с контрактами в фигурном катании.

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