Тарасова высказалась об идее с контрактами в фигурном катании

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала мнение об идее введения контрактов в фигурном катании.

«Я не хочу принимать участие в обсуждении темы контрактов. Это личное дело каждого. Каждый человек делает по-своему, контракты в нашем мире существуют давно. Они делаются, но не могут выполняться полностью, потому что дети уходят маленькими, несовершеннолетними. Это дело каждого тренера, который работает с контрактами или нет», — приводит слова Тарасовой «Чемпионат».

Она отметила, что никогда не работала с контрактами.

«У меня всегда были человеческие отношения с федерациями разных стран, учениками. И, слава богу, никто и никогда от меня не ушёл, это очень большая травма. И, слава богу, меня никто не обманул», — добавила специалист.

Идея появилась после ухода чемпионки Европы Алёны Косторной из группы Этери Тутберидзе.

Ранее Евгений Плющенко рассказал, когда Косторная начнёт тренировки в его группе.