Мостовой: меня смущает слишком высокая зарплата Кокорина

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Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой высказал мнение о переходе в команду форварда Александра Кокорина.
Мостовой: меня смущает слишком высокая зарплата Кокорина
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«Для «Спартака» это однозначно усиление. Кокорин — сильный нападающий для нашего чемпионата. Всё, что произошло в судьбе Александра в последние полтора года, уже ушло. Переходом в «Сочи» и своей игрой он доказал, что способен приносить пользу команде... Другим ребятам ещё предстоит доказывать, а Саша уже всё доказал. Мастерство и класс не пропадут. Было бы желание», — приводит слова Мостового «Советский спорт».

При этом он отметил, что в переходе Кокорина есть один момент, который его смущает.

«Слишком высокая зарплата Кокорина. Это перебор. Но у нас в футболе много раздутого», — добавил бывший футболист «Спартака».

29-летний форвард перешёл в «Спартак» на правах свободного агента из петербургского «Зенита», подписав контракт по схеме «3 + 1».

Ранее агент ответил, почему Кокорин решил перейти в «Спартак».

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