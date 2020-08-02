Агент ответил, почему Кокорин решил перейти в «Спартак»

Кирилл Логинов, агент и отчим нападающего Александра Кокорина, ответил на вопрос о причине перехода игрока в московский футбольный клуб «Спартак» вместо подписания нового контракта с петербургским «Зенитом».

«Почему не «Зенит»? Так вы у руководства Санкт-Петербургского клуба поинтересуйтесь, они лучше знают. Это решение не Александра? Естественно, нет!» — приводит слова Логинова kp.ru.

С 2016 по 2020 год Кокорин являлся игроком «Зенита». В минувшем сезоне 29-летний нападающий был арендован «Сочи», за который провёл десять матчей, забил семь мячей и отдал три результативные передачи.

Ранее Кокорин выразил радость в связи с подписанием контракта со «Спартаком».