Агент ответил, почему Кокорин решил перейти в «Спартак»
- © spartak.com
«Почему не «Зенит»? Так вы у руководства Санкт-Петербургского клуба поинтересуйтесь, они лучше знают. Это решение не Александра? Естественно, нет!» — приводит слова Логинова kp.ru.
С 2016 по 2020 год Кокорин являлся игроком «Зенита». В минувшем сезоне 29-летний нападающий был арендован «Сочи», за который провёл десять матчей, забил семь мячей и отдал три результативные передачи.
Ранее Кокорин выразил радость в связи с подписанием контракта со «Спартаком».