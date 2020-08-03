Жиго о Кокорине: хорошим игрокам в «Спартаке» всегда рады

Защитник московского футбольного клуба «Спартак» Самюэль Жиго прокомментировал переход в команду нападающего Александра Кокорина.

«Не знаком с ним и мало что про него знаю. Но это топ-игрок. Я видел несколько его голов, видел, как он играет. Хорошим игрокам в «Спартаке» всегда рады», — приводит слова Жиго Sport24.

С 2016 по 2020 год Кокорин являлся игроком «Зенита». В минувшем сезоне 29-летний нападающий был арендован «Сочи», за который провёл десять матчей, забил семь мячей и отдал три результативные передачи.

Ранее Кокорин выразил радость в связи с подписанием контракта со «Спартаком».