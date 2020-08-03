Жиго отреагировал на слухи о своём возможном уходе из «Спартака»

Защитник московского футбольного клуба «Спартак» Самюэль Жиго прокомментировал слухи о своём возможном уходе из команды.

«Есть ли у меня какие-то предложения? Это лишь слухи. У меня на данный момент нет никаких предложений, ничего не рассматриваю», — приводит слова Жиго Sport24.

Он также рассказал, что может повлиять на принятие решения об уходе из «Спартака».

«Мой контракт со «Спартаком» действует ещё два года, поэтому я здесь. Я человек, который живёт сегодняшним днём. Если появится шанс сыграть в топ-клубе, постараюсь его использовать. Но обсуждать нужно факты, а все слухи и слова вокруг них неважны», — добавил француз.

26-летний Жиго играет за «Спартак» с 2018 года. В его активе пять забитых мячей и три голевые передачи в 45 матчах за московскую команду.

Ранее Жиго заявил, что «Спартаку» не стоит думать о судейских решениях.