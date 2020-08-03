Жиго заявил, что «Спартаку» не стоит думать о судейских решениях

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Защитник московского футбольного клуба «Спартак» Самюэль Жиго высказал мнение о судействе матчей команды в прошедшем сезоне.
Жиго заявил, что «Спартаку» не стоит думать о судейских решениях
  • РИА Новости

«Что мы можем тут поделать? Только играть ещё лучше, ещё сильнее выкладываться на поле. Надеюсь, в следующем сезоне подобных решений не будет. А нам вообще не стоит думать о них, ведь «Спартак» — большой клуб. Тот сезон уже в прошлом, и нам нужно работать и показывать максимум на поле, а судейским решениям вообще не придавать значения, — приводит слова Жиго Sport24.

По итогам прошлого сезона «Спартак» занял седьмое место в Российской премьер-лиге, а в Кубке России дошёл до полуфинала.

Ранее сообщалось, что Доменико Тедеско назвал «Спартак» российской «Баварией».

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