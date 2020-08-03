Тедеско назвал «Спартак» российской «Баварией»

Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Доменико Тедеско сравнил свою команду с мюнхенской «Баварией».

«Я выключился после эмоционального времени в «Шальке» и не беспокоился о следующем шаге. У меня было несколько вариантов, но «Спартак» — правильный выбор. Сначала я сомневался, но за пару дней посмотрел город и клуб и сразу почувствовал себя хорошо. «Спартак» — это что-то вроде российской «Баварии». У команды 30 млн фанатов по всей стране, невероятная сила. Я принял правильное решение. Кто может сказать, что он тренировал русскую «Баварию»? Это бесценный опыт», — приводит слова Тедеско Fussball24.

34-летний специалист возглавил «Спартак» в октябре 2019 года. Под его руководством команда заняла седьмое место в Российской премьер-лиге, а в Кубке России дошла до полуфинала.

Ранее Шамиль Газизов заявил, что переход Александра Кокорина был согласован с Тедеско.