Евсеев заявил, что «Уфа» будет начинать сезон нынешним составом

Короткая ссылка
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал о подготовке команды к новому сезону.
Евсеев заявил, что «Уфа» будет начинать сезон нынешним составом
  • РИА Новости

«Неделя тренировок позади. Шесть человек от нас ушли. По разным причинам. У кого-то закончился срок аренды или контракт. Кто-то получил предложение, выгодное для него и для «Уфы». Нашу клубную философию вы знаете: никогда не мешать человеку расти профессионально. Сейчас в команде тренируются все, у кого действующие контракты, и мы будем стартовать этим составом. Да, ещё есть неделя до первого тура. Трансферное окно открыто до октября, и всё может случиться. Можем и приобрести кого-то, можем и отпустить», — написал Евсеев в своём Instagram.

Он отметил, что уверен во всех игроках, имеющихся у него в распоряжении.

«Будем играть, буду в них верить и искать те позиции, на которых ребята смогут проявить свои лучшие качества. Задача тренерского штаба — подвести команду к сезону в оптимальных кондициях. Не только функционально. В августе сразу пойдут игры через три дня на четвёртый. В таком режиме роль тактики возрастёт. Занимаемся ей ежедневно», — добавил специалист.

По итогам сезона-2019/20 «Уфа» заняла девятое место в РПЛ. В первом матче нового сезона «Уфа» на своём поле примет «Краснодар». Игра состоится 9 августа.

Ранее сообщалось, что Доменико Тедеско назвал «Спартак» российской «Баварией».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить