Евсеев заявил, что «Уфа» будет начинать сезон нынешним составом

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал о подготовке команды к новому сезону.

«Неделя тренировок позади. Шесть человек от нас ушли. По разным причинам. У кого-то закончился срок аренды или контракт. Кто-то получил предложение, выгодное для него и для «Уфы». Нашу клубную философию вы знаете: никогда не мешать человеку расти профессионально. Сейчас в команде тренируются все, у кого действующие контракты, и мы будем стартовать этим составом. Да, ещё есть неделя до первого тура. Трансферное окно открыто до октября, и всё может случиться. Можем и приобрести кого-то, можем и отпустить», — написал Евсеев в своём Instagram.

Он отметил, что уверен во всех игроках, имеющихся у него в распоряжении.

«Будем играть, буду в них верить и искать те позиции, на которых ребята смогут проявить свои лучшие качества. Задача тренерского штаба — подвести команду к сезону в оптимальных кондициях. Не только функционально. В августе сразу пойдут игры через три дня на четвёртый. В таком режиме роль тактики возрастёт. Занимаемся ей ежедневно», — добавил специалист.

По итогам сезона-2019/20 «Уфа» заняла девятое место в РПЛ. В первом матче нового сезона «Уфа» на своём поле примет «Краснодар». Игра состоится 9 августа.

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