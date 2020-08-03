Легкоатлет Иванюк пропустит второй сбор национальной команды в Новогорске

Бронзовый призёр чемпионата мира — 2019 по прыжкам в высоту Илья Иванюк сообщил, что пропускает централизованный сбор национальной команды по лёгкой атлетике в подмосковном Новогорске.

«В данный момент мне централизованные сборы не нужны, пока в моих планах значатся тренировки у себя дома, в Смоленске. Если бы ситуация была нормальной, я бы всё равно сейчас не поехал на сбор. Я нуждался в них в более ранний период, а сейчас уже ничего из упущенного не наверстать. А остальное можно делать и дома», — приводит слова Иванюка ТАСС.

Второй сбор национальной команды России по лёгкой атлетике на базе в Новогорске стартовал 1 августа и завершится 31 августа.

Ранее сообщалось, что Олег Матыцин гарантировал выплату наложенного на ВФЛА штрафа.