Тренер «Рейнджерс» не знает, сыграет ли Шестёркин во втором матче с «Каролиной»

Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин вернулся к тренировкам с командой.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

При этом наставник команды Дэвид Куинн заявил, что не знает, сможет ли Шестёркин сыграть во втором матче с «Каролина Харрикейнз», поскольку решение ещё не принято.

Российский голкипер пропустил первую игру, завершившуюся поражением «Рейнджерс» со счётом 2:3.

Ранее сообщалось, что Владимир Тарасенко поделился впечатлениями от возобновления сезона НХЛ и своего возвращения на лёд после травмы.