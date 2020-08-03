Тренер «Рейнджерс» не знает, сыграет ли Шестёркин во втором матче с «Каролиной»
- Reuters
Об этом сообщает пресс-служба клуба.
При этом наставник команды Дэвид Куинн заявил, что не знает, сможет ли Шестёркин сыграть во втором матче с «Каролина Харрикейнз», поскольку решение ещё не принято.
Российский голкипер пропустил первую игру, завершившуюся поражением «Рейнджерс» со счётом 2:3.
Ранее сообщалось, что Владимир Тарасенко поделился впечатлениями от возобновления сезона НХЛ и своего возвращения на лёд после травмы.