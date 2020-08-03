Тренер «Рейнджерс» не знает, сыграет ли Шестёркин во втором матче с «Каролиной»

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Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин вернулся к тренировкам с командой.
Тренер «Рейнджерс» не знает, сыграет ли Шестёркин во втором матче с «Каролиной»
  • Reuters

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

При этом наставник команды Дэвид Куинн заявил, что не знает, сможет ли Шестёркин сыграть во втором матче с «Каролина Харрикейнз», поскольку решение ещё не принято.

Российский голкипер пропустил первую игру, завершившуюся поражением «Рейнджерс» со счётом 2:3.

Ранее сообщалось, что Владимир Тарасенко поделился впечатлениями от возобновления сезона НХЛ и своего возвращения на лёд после травмы.

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