Тарасенко о первом официальном матче в НХЛ после травмы: длительный перерыв сказывается

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Российский форвард «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко поделился впечатлениями от возобновления сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и своего возвращения на лёд после травмы.
Тарасенко о первом официальном матче в НХЛ после травмы: длительный перерыв сказывается
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«Чувствую себя несколько непривычно. Всё-таки длительный перерыв сказывается. Однако в целом я в порядке и надеюсь, что так будет и в дальнейшем. Всем командам сейчас требуется время, чтобы нащупать ритм игры, поэтому удалений в первых матчах должно быть немало. Нам нужно следить за дисциплиной, это важный фактор успеха в плей-офф. В любом случае лёгких игр не будет даже в квалификации. У всех уже есть ощущение, что настала пора больших матчей. Это всегда удовольствие для игроков, пусть даже на этот раз на трибунах не будет зрителей», — приводит слова спортсмена пресс-служба НХЛ.

В первом матче после травмы Тарасенко провёл на льду 14 минут 10 секунд, нанёс два броска по воротам соперника, совершил два перехвата, а также заблокировал один бросок, завершив игру с показателем эффективности «-1».

Ранее сообщалось, что «Колорадо» обыграл «Сент-Луис» в матче плей-офф НХЛ.

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