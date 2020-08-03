«Колорадо» обыграл «Сент-Луис» в матче плей-офф НХЛ

«Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Сент-Луис Блюз» в матче первого тура кругового турнира плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу «Эвеланш».

Победу «Колорадо» принесли шайбы Райана Грейвза и Назема Кадри, забившего за секунду до завершения основного времени матча. Россиянине Никита Задоров, Валерий Ничушкин и Владислав Наместников не отличились результативными действиями.

За «Сент-Луис» забил Дэвид Перрон. Иван Барбашев и Владимир Тарасенко очков не набрали.

Ранее сообщалось, что передача Проворова помогла «Филадельфии» победить «Бостон» в матче НХЛ.