«Колорадо» обыграл «Сент-Луис» в матче плей-офф НХЛ
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Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу «Эвеланш».
Победу «Колорадо» принесли шайбы Райана Грейвза и Назема Кадри, забившего за секунду до завершения основного времени матча. Россиянине Никита Задоров, Валерий Ничушкин и Владислав Наместников не отличились результативными действиями.
За «Сент-Луис» забил Дэвид Перрон. Иван Барбашев и Владимир Тарасенко очков не набрали.
Ранее сообщалось, что передача Проворова помогла «Филадельфии» победить «Бостон» в матче НХЛ.