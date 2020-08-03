«Колорадо» обыграл «Сент-Луис» в матче плей-офф НХЛ

Короткая ссылка
«Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Сент-Луис Блюз» в матче первого тура кругового турнира плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Колорадо» обыграл «Сент-Луис» в матче плей-офф НХЛ
  • @NHL
  • Twitter

Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу «Эвеланш».

Победу «Колорадо» принесли шайбы Райана Грейвза и Назема Кадри, забившего за секунду до завершения основного времени матча. Россиянине Никита Задоров, Валерий Ничушкин и Владислав Наместников не отличились результативными действиями.

За «Сент-Луис» забил Дэвид Перрон. Иван Барбашев и Владимир Тарасенко очков не набрали.

Ранее сообщалось, что передача Проворова помогла «Филадельфии» победить «Бостон» в матче НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить