Передача Проворова помогла «Филадельфии» победить «Бостон» в матче НХЛ

«Филадельфия Флайерз» одержал победу над «Бостон Брюинз» в матче первого тура кругового турнира плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу «Флайерз».

Победу «Филадельфии» принесли шайбы Михаэля Раффля, Нейта Томпсона, Филиппа Майерса и Скотта Лотона. Россиянин Иван Проворов записал в свой актив голевую передачу.

«Бостон» ответил голом Криса Вагнера.

Следующий матч «Бостон» проведёт 5 августа с «Тампа-Бэй Лайтнинг», а 6 августа «Филадельфия» сыграет с «Вашингтон Кэпиталз».

Ранее сообщалось, что «Аризона» впервые с 2012 года одержала победу в матче плей-офф НХЛ.