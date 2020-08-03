Передача Проворова помогла «Филадельфии» победить «Бостон» в матче НХЛ
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Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу «Флайерз».
Победу «Филадельфии» принесли шайбы Михаэля Раффля, Нейта Томпсона, Филиппа Майерса и Скотта Лотона. Россиянин Иван Проворов записал в свой актив голевую передачу.
«Бостон» ответил голом Криса Вагнера.
Следующий матч «Бостон» проведёт 5 августа с «Тампа-Бэй Лайтнинг», а 6 августа «Филадельфия» сыграет с «Вашингтон Кэпиталз».
Ранее сообщалось, что «Аризона» впервые с 2012 года одержала победу в матче плей-офф НХЛ.