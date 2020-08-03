«Аризона» впервые с 2012 года одержала победу в матче плей-офф НХЛ

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«Аризона Койотс» одержал победу над «Нэшвилл Предаторз» в первом матче серии 1/8 финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Аризона» впервые с 2012 года одержала победу в матче плей-офф НХЛ
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Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу «Койотс».

Победу «Аризоне» принесли шайбы Оливера Экмана-Ларссона, Кристиана Дворака, Клейтона Келлера и Михаэля Грабнера.

«Нэшвилл» ответил голами Райана Эллиса и Филипа Форсберга, оформившего дубль.

Таким образом, «Койотс» впервые с 2012 года одержали победу в матче розыгрыша Кубка Стэнли. После сезона-2011/12 «Аризона» ни разу не выходила в плей-офф. 

Счёт в серии до трёх побед — 1:0 в пользу «Аризоны». Вторая игра состоится 4 августа.

Ранее сообщалось, что дубли Тэйвза и Кубалика принесли «Чикаго» успех в матче с «Эдмонтоном».

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