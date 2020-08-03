«Аризона» впервые с 2012 года одержала победу в матче плей-офф НХЛ
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Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу «Койотс».
Победу «Аризоне» принесли шайбы Оливера Экмана-Ларссона, Кристиана Дворака, Клейтона Келлера и Михаэля Грабнера.
«Нэшвилл» ответил голами Райана Эллиса и Филипа Форсберга, оформившего дубль.
Таким образом, «Койотс» впервые с 2012 года одержали победу в матче розыгрыша Кубка Стэнли. После сезона-2011/12 «Аризона» ни разу не выходила в плей-офф.
Счёт в серии до трёх побед — 1:0 в пользу «Аризоны». Вторая игра состоится 4 августа.
Ранее сообщалось, что дубли Тэйвза и Кубалика принесли «Чикаго» успех в матче с «Эдмонтоном».