Венгер назвал фаворитов Лиги чемпионов

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Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер рассказал, какие команды он считает фаворитами в борьбе за победу в Лиге чемпионов в нынешнем сезоне.
Венгер назвал фаворитов Лиги чемпионов
  • Reuters

«Когда вы играете в матче с «Аталантой» или «Атлетико», всё может произойти. Но для меня «Манчестер Сити» и ПСЖ являются фаворитами с точки зрения их потенциала. Я чувствую, что ПСЖ менее силён, чем три или четыре года назад. Конкуренция тогда тоже была сильнее. Однако я думаю, что качество европейского футбола находится на высоком уровне и эти команды по-прежнему входят в число лучших в Европе. Мы не должны искать причины, почему ПСЖ ещё не выиграл Лигу чемпионов. Даже «Реал» не выигрывал турнир в течение 10—15 лет, а затем выиграл его три раза подряд», — приводит слова Венгера Goal.

«Манчестер Сити» предстоит провести ответный матч 1/8 финала с «Реалом», а ПСЖ уже вышел в четвертьфинал, где сыграет с «Аталантой».

Ранее сообщалось, что Килиан Мбаппе может успеть восстановиться к матчу ЛЧ с «Аталантой».

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