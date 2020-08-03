«Коламбус» обыграл «Торонто» в матче плей-офф НХЛ
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Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу «Блю Джекетс».
Победу «Коламбусу» принесли шайбы Кэма Аткинсона и Александера Веннберга. Российский защитник «Блю Джекетс» Никита Гавриков очков не набрал.
Россиянин Илья Михеев, выступающий за «Торонто», также не отличился результативными действиями.
Счёт в серии до трёх побед — 1:0 в пользу «Коламбуса». Вторая игра состоится 4 августа.
Ранее сообщалось, что «Колорадо» обыграл «Сент-Луис» в матче плей-офф НХЛ.