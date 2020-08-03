В Racing Point объяснили, почему Хюлькенберг не вышел на старт Гран-при Великобритании

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Руководитель британской команды Racing Point Отмар Сафнауэр рассказал, по какой причине немецкий гонщик Нико Хюлькенберг не сумел принять участие в гонке четвёртого этапа «Формулы-1» — Гран-при Великобритании.
В Racing Point объяснили, почему Хюлькенберг не вышел на старт Гран-при Великобритании
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«Причиной стал один из небольших болтов, которые используются при сборке сцепления. Его срезало, после чего он застрял между дисками — и сцепление переклинило. Мы не могли его выключить, а это банально не позволяло запустить двигатель», — приводит слова Сафнауэра Motorsport.

Он отметил, что на данный момент сложно назвать причину поломки.

«Это мог быть дефект материала, а может быть, не был соблюдён момент затяжки. Уверен, что все такие детали надо затягивать с определённым усилием. Если его не выдержать, перетянуть — может срезать. Но оперативно с этим вопросом не разобраться», — добавил руководитель команды.

Хюлькенберг был вызван командой на Гран-при Великобритании, чтобы заменить заболевшего коронавирусной инфекцией мексиканца Серхио Переса. Немецкий гонщик должен был стартовать в гонке с 13-й позиции.

Ранее сообщалось, что Renault подала в FIA очередной протест на Racing Point.

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