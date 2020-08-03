Лэмпард заявил, что ему не известно, останется ли Виллиан в «Челси»

Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард высказал мнение о ситуации вокруг бразильского форварда команды Виллиана.

«Это его решение, у меня нет ответа на этот вопрос. У меня прекрасные отношения с Виллианом, но я не знаю, какое он примет решение. Если он примет решение в ближайшие дни, как и было сказано, тогда это будет хорошо для меня в любом случае. Конечно, я очень доволен Виллианом. Как по мне, он был великолепен в этом сезоне, учитывая его вклад и рабочую этику. Но это будет его выбор, который я уважаю. Он был отличным представителем «Челси». Если он решит двигаться дальше, то же сделает и «Челси», — приводит слова Лэмпарда Goal.

Контракт Виллиана с «Челси» истекает в конце текущего сезона. 31-летний бразилец играет за лондонский клуб с 2013 года и провёл 339 матчей, записав в свой актив 63 гола и 62 голевые передачи.

Ранее сообщалось, что «Барселона» предложила Виллиану контракт на три года.