СМИ: «Барселона» предложила футболисту «Челси» Виллиану контракт на три года
- Reuters
Как сообщает Sky Sports, 31-летний игрок хотел бы получить контракт на три года, и «Барселона» готова удовлетворить его желание. При этом американский клуб «Интер Майами» предложил ему соглашение на 3,5 года.
Между тем, как отмечается, «Челси» сделал хавбеку предложение о продлении контракта. Кроме того, в нём заинтересован «Арсенал».
Сам Виллиан не хочет делать никаких заявлений относительно своего будущего до финала Кубка Англии, в котором «Челси» встретится с «Арсеналом».
В этом сезоне Виллиан сыграл за «Челси» 47 матчей, в которых забил 11 мячей и сделал девять результативных передач.
Контракт полузащитника с «Челси» истекает в августе.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» хочет арендовать футболиста «Барселоны» Филиппе Коутиньо.