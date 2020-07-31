СМИ: «Барселона» предложила футболисту «Челси» Виллиану контракт на три года

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Испанский футбольный клуб «Барселона» заинтересован в приобретении полузащитника английского «Челси» Виллиана.
СМИ: «Барселона» предложила футболисту «Челси» Виллиану контракт на три года
  • Reuters

Как сообщает Sky Sports, 31-летний игрок хотел бы получить контракт на три года, и «Барселона» готова удовлетворить его желание. При этом американский клуб «Интер Майами» предложил ему соглашение на 3,5 года.

Между тем, как отмечается, «Челси» сделал хавбеку предложение о продлении контракта. Кроме того, в нём заинтересован «Арсенал».

Сам Виллиан не хочет делать никаких заявлений относительно своего будущего до финала Кубка Англии, в котором «Челси» встретится с «Арсеналом».

В этом сезоне Виллиан сыграл за «Челси» 47 матчей, в которых забил 11 мячей и сделал девять результативных передач.

Контракт полузащитника с «Челси» истекает в августе. 

Ранее сообщалось, что «Арсенал» хочет арендовать футболиста «Барселоны» Филиппе Коутиньо.

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