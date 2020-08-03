Дрогба намерен баллотироваться на пост президента Федерации футбола Кот-д’Ивуара

Бывший нападающий сборной Кот-д'Ивуара по футболу Дидье Дрогба заявил, что намерен выдвинуть свою кандидатуру на выборы президента Ивуарийской федерации футбола (FIF).

«Футбол — это спорт для всех, футбол объединяет людей. Мы видим это сейчас, когда все эти люди собрались перед штаб-квартирой Ивуарийской федерации футбола. Ни для кого не секрет, что наш футбол сейчас переживает не лучшие времена, и поэтому с моей командой мы стремимся внести свой вклад в возрождение ивуарийского футбола. Если бы моя цель не была обусловлена ​​глубоким желанием вернуть ивуарийскому футболу всё, что он дал мне, внести свой вклад в развитие футбола в моей стране и если бы Бог не был в этой кандидатуре, я бы не стоял здесь перед вами», — приводит слова Дрогба Goal.

Выборы нового президента FIF запланированы на 5 сентября.

Дрогба выступал за сборную Кот-д’Ивуара с 2002 по 2015 год. Он является рекордсменом сборной по количеству голов — 65 мячей (два из которых — на чемпионате мира) в 105 матчах за национальную команду.

Ранее сообщалось, что Икер Касильяс решил не баллотироваться на пост президента RFEF.