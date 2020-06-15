Касильяс решил не баллотироваться на пост президента RFEF

Бывший вратарь и капитан сборной Испании по футболу Икер Касильяс принял решение не выдвигать свою кандидатуру на выборах президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).

«Основным мотивом этого решения стала та особая ситуация — социальная, экономическая и эпидемиологическая, — которая сложилась в нашей стране. В такое время выборы отходят на второй план. Думаю, что сейчас надо объединить усилия, а не разделяться, потому что обществу и футболу это нужно. Нам надо сконцентрироваться на том, как помочь футболистам, клубам и соревнованиям, и выборы только смещают фокус наших усилий на то, что сейчас не является основным», — говорится в заявлении Касильяса.

Он отметил, что не исключает, что в будущем может побороться за эту должность.

«Это не значит, что я закрываю эту дверь насовсем, я бы хотел, чтобы выборы прошли честно, открыто и принесли пользу испанскому футболу, но в данной ситуации я бы на это не рассчитывал. Надеюсь, что на следующих выборах всё будет именно так — со мной или с другими кандидатами. Я предлагаю свою помощь RFEF, AFE, Ла Лиге и их руководству и с радостью буду сотрудничать с ними и работать на благо футбола. Сейчас мы все должны работать сообща», — подытожил прославленный голкипер.

Выборы главы RFEF пройдут 24 июня. Нынешним руководителем организации является Луис Рубиалес.

Ранее сообщалось, что Ла Лига подаст в суд на фаната, выбежавшего на поле в матче «Мальорка» — «Барселона».