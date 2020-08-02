Павлюченкова выиграла выставочный турнир Ultimate Tennis Showdown
Россиянка Анастасия Павлюченкова одержала победу над француженкой Ализе Корне в финале выставочного турнира Ultimate Tennis Showdown во французской Ницце.
- @UTShowdown
В финальном матче турнира, прошедшего по экспериментальным правилам, Павлюченкова взяла верх над соперницей со счётом 3:2 (16:8, 12:11, 11:14, 9:16, 3:1).
Ранее глава WTA заявил, что жизнь вряд ли вернётся в привычное русло до 2022 года.
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