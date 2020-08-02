Павлюченкова выиграла выставочный турнир Ultimate Tennis Showdown

Россиянка Анастасия Павлюченкова одержала победу над француженкой Ализе Корне в финале выставочного турнира Ultimate Tennis Showdown во французской Ницце.

В финальном матче турнира, прошедшего по экспериментальным правилам, Павлюченкова взяла верх над соперницей со счётом 3:2 (16:8, 12:11, 11:14, 9:16, 3:1).

Ранее глава WTA заявил, что жизнь вряд ли вернётся в привычное русло до 2022 года.