В Alpha Tauri назвали досадным сход Квята

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Руководитель команды «Формулы-1» Alpha Tauri Франц Тост прокомментировал сход россиянина Даниила Квята в гонке четвёртого этапа «Формулы-1» — Гран-при Великобритании.
В Alpha Tauri назвали досадным сход Квята
  • Reuters

«Даниил стартовал с 19-го места из-за штрафа в пять позиций, но у него был хороший старт, он сразу же стал конкурентоспособным, догнав Пьера Гасли и став 12-м. Он был позади него, когда произошёл инцидент в Maggotts, который нам ещё нужно изучить, но было похоже, что он случился из-за прокола заднего правого колеса. Однако самое важное — что он в полном порядке, выбрался из машины без травм. Очень досадно, ведь он показывал отличную скорость и мог тоже финишировать в очках. Теперь мы с нетерпением ждём следующей недели и второй гонки в Сильверстоуне», — приводит слова Тоста пресс-служба команды.

Российский пилот сошёл на 13-м круге гонки. Он потерял управление в связке 10-го и 11-го поворотов и на скорости порядка 300 км/ч врезался в защитное ограждение.

Ранее Квят рассказал, что не смотрел на трассу в мгновение перед аварией на Гран-при Великобритании.

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