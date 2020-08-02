Новичок «Зенита» Ловрен прилетел в Санкт-Петербург

Новый игрок футбольного клуба «Зенит» хорватский защитник Деян Ловрен прилетел в Санкт-Петербург.

«Деян Ловрен — в Петербурге! Добро пожаловать!» — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Ловрен, подписавший трёхлетний контракт с «Зенитом», выступал за «Ливерпуль» с 2014 года. В его активе 185 матчей за мерсисайдцев, в которых он забил восемь мячей и отдал пять голевых передач. В составе «Ливерпуля» он стал чемпионом АПЛ, победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.

Ранее Сергей Семак заявил, что надеется на Ловрена в матче за Суперкубок России.