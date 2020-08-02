Широков о переходе Кокорина в «Спартак»: выбор в пользу денег и в пользу Москвы

Бывший футболист «Спартака», «Зенита» и сборной России Роман Широков высказал мнение о переходе нападающего Александра Кокорина в московский клуб.

«Мы не будем друг друга и себя обманывать: понятно, что Саше сейчас почти 30 лет и это один из его последних контрактов. Такой большой контракт, скорее всего, последний. Выбор в пользу денег и в пользу Москвы, города, где он постоянно живёт. Он может говорить всё что хочет: «Мы возродим тот «Спартак» и так далее. Если возродит — дай Бог, но пока предпосылок не вижу», — приводит слова Широкова «Матч ТВ».

Он отметил, что Кокорин до сих пор не реализовал большую часть своего потенциала.

«Саша подходит под ту тактику, которую использовал «Спартак» в минувшем сезоне. Думаю, что он органично впишется в состав. Дуэт Соболев — Кокорин — это аналог связки Дзюба — Азмун. Чего ему адаптироваться? Будет играть в первом туре, для него это не составит проблем. Он ведь в «Сочи» не на лавочке сидел», — добавил Широков.

С 2016 по 2020 год Кокорин являлся игроком «Зенита». В минувшем сезоне 29-летний нападающий был арендован «Сочи», за который провёл десять матчей, забил семь мячей и отдал три результативные передачи.

Ранее Кокорин выразил радость от подписания контракта со «Спартаком».